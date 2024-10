Actu : communiqué de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (sur https://unifil.unmissions.org/unifils-commitment-peace%C2%A0and-community-support)

22 Oct 2024

UNIFIL’s commitment to peace and community support

UNIFIL Spanish peacekeepers have stepped up to help local communities in south Lebanon, even as tensions escalate. On October 11, they made two significant donations to the towns of Qlayaa and Ebel El Saqi, providing supplies like wood stoves, clothing, hygiene products, and medicines to support the most vulnerable and the people who couldn’t move to safer areas.

The donations were received by local leaders at the UN base. Father Pierre Rahi from Qlayaa’s Maronite church and Kamal Monzer, head of the dispensary in Ebel El Saqi, expressed their deep appreciation for UNIFIL’s ongoing efforts during these tough times.

Despite the challenges, UNIFIL peacekeepers are still working closely with local communities to facilitate the provision of humanitarian assistance to those who need it. We will keep supporting the people – and standing for peace – for as long as it takes.

L’engagement de la FINUL en faveur de la paix et du soutien aux communautés

Les soldats de la paix espagnols de la FINUL se sont mobilisés pour aider les communautés locales du Sud-Liban, malgré l’escalade des tensions. Le 11 octobre, ils ont fait deux dons importants aux villes de Qlayaa et d’Ebel El Saqi, fournissant des fournitures telles que des poêles à bois, des vêtements, des produits d’hygiène et des médicaments pour aider les personnes les plus vulnérables et celles qui ne pouvaient pas se déplacer vers des zones plus sûres.

Les dons ont été reçus par les dirigeants locaux à la base des Nations unies. Le père Pierre Rahi, de l’église maronite de Qlayaa, et Kamal Monzer, responsable du dispensaire d’Ebel El Saqi, ont exprimé leur profonde gratitude pour les efforts continus de la FINUL en ces temps difficiles.

Malgré les difficultés, les soldats de la paix de la FINUL continuent de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Nous continuerons à soutenir la population – et à défendre la paix – aussi longtemps qu’il le faudra.

