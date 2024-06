Théâtre, festival d’Avignon off : « LARZAC ! » de Philippe Durand au Théâtre des Halles à 18 h 45.

Langue vivante et militante.

Philippe Durand accepte, à contrecœur, que l’on dise de lui qu’il pratique le théâtre documentaire. Après « 1336, parole de Fralibs » et « Larzac ! », c’est la réflexion qui vient spontanément à l’esprit. Pourtant, sa visée est autre. En effet, il est avant tout un amoureux de la langue française populaire, telle qu’elle vit au quotidien, telle qu’elle est pratiquée par ceux qui ne sont ni des grammairiens ni des érudits, avec sa force et sa poésie. Il va jusqu’à reproduire l’accent régional ou personnel de ses interlocuteurs, non par souci d’exotisme, mais par respect pour la vérité de la vie langagière. Car, avant d’écrire un spectacle, Philippe Durand écoute, beaucoup et longtemps (d’octobre 2020 à juin 2021 pour « Larzac ! »), de nombreuses personnes. C’est à partir de ces récits de vie enregistrés qu’il effectue des coupes, éliminant la « cuisine interne » et gardant « la parole universelle ». Mais il restitue le texte qui reste sans omettre un silence ou un mot. Est-ce pour en être bien sûr, la question ne lui a pas été posée, mais on peut voir, dans le spectacle « Larzac ! », un cahier grand ouvert devant lui. Il fait manifestement partie de la mise en scène, de par son format et le fait que le comédien en tourne une page à chaque fois qu’il change de personnage. C’est utile, tant certains ont des accents qui se ressemblent. Sinon, il n’eût plus resté que l’indice du récit au masculin ou au féminin pour savoir qui s’exprime…

Ce qui le motive aussi, c’est de raconter – il aurait fait un bon journaliste – des aventures collectives auxquelles il n’a pas participé. C’est pour lui une façon de se mettre à l’école des luttes qui ont réussi. En ce sens, on peut y percevoir une dimension d’engagement politique. Pour lui, il a été nourri aux travaux d’Inès Léraud (qui a enquêté sur les algues vertes et est cofondatrice du média d’investigation Splann !) et de Morgan Large (journaliste spécialisée dans l’agroalimentaire qui a subi des menaces et des sabotages de sa voiture). Mais les personnes auxquelles il donne la parole sont tout autant engagées. Qu’elles soient ingénieur agronome, fermière, chercheuse, artiste, quels que soient leur statut et leur passé, le théâtre permet de croiser des histoires individuelles qui ont construit une aventure collective. Et, même si on en parle peu, il y a en France beaucoup d’îlots semblables à celui du Larzac.

On le sent qui s’anime lorsqu’il parle spécifiquement du statut particulier qui permet aux agriculteurs du Larzac de vivre décemment sans faire partie de l’agriculture intégrée, cette filière qui à la fois vend les produits et fixe les prix. En effet, ces coopérateurs ont réussi à mettre au point un rapport particulier à la propriété des terres (qui évite de s’endetter) et à la transmissibilité de ces dernières. La dimension collective n’est pas un moyen opportuniste, mais une vraie valeur, qui va jusqu’à faire dire à un des participants au conseil de gérance : « J’adore comment on est pas d’accord et comment on a envie de l’être, c’est ça qui est chouette ». Au point de préférer le consensus à la majorité. Pour avoir assisté à un, Philippe Durand observe « Ça pense tout le temps, mais jamais à vide ». Et, en marge du spectacle, il diffuse de la documentation sur les initiatives d’associations, comme Terre de liens, qui favorise l’accès au foncier agricole. On comprend que c’est pour lui une façon de contrebalancer le silence systématique de certains syndicats agricoles au sujet d’expériences qui ont pourtant du succès.

Enfin, il a joué au théâtre des Halles d’Avignon le 30 novembre 2023 à la demande d’une ONG. L’équipe du théâtre en avait profité pour venir voir le spectacle. Et lui a proposé de revenir au moment du festival. Il y sera cet été à 18 h 45.

Pierre FRANCOIS

« LARZAC ! » de et avec Philippe Durand. Durée : 1 h 20. Texte publié aux Éditions D’ores et Déjà Compagnie 13·36. Théâtre des Halles, 22, rue du Roi René, 84000, Avignon. Informations / Billetterie : 04 32 76 24 51. https://www.theatredeshalles.com/pieces/larzac/

Photo : Pierre FRANÇOIS