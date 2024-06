Théâtre, festival d’Avignon off : « Entrée des artistes », d’Ahmed Madani au Théâtre des halles à 11 heures.

Réparation.

Avec « Entrée des artistes », Ahmed Madani entame un nouveau cycle de spectacles : « Nous sommes vous ». L’idée est de faire entrer en résonance l’intimité des consciences avec le monde qui les entoure pour montrer en quoi le résultat qui est issu de ce choc – ici le choix du métier d’artiste dramatique – a pour vocation de compenser, réparer ou donner du sens.

Ils sont sept sur scène – cinq filles, deux garçons – qui s’avancent tour à tour et témoignent chacun d’une histoire singulière. C’est vrai, on n’est pas face à une pièce construite sous la forme d’une crise ou d’une intrigue qui vont successivement se nouer et se résoudre. Ou plutôt si, mais à travers une mise en abyme, puisque c’est le récit délivré qui expose comment l’un ou l’une s’est sorti de tel ou tel blocage, de telle ou telle blessure, parfois vitale, par le moyen du théâtre.

Même si, vue en avant-première un mois avant Avignon, la pièce souffre alors de quelques soucis de rythme, les personnages sont déjà bien en place et crédibles, émouvants même. Au point que l’on croit que la comédienne raconte sa propre histoire. On retrouve dans ce travail la patte de Madani, qui consiste à toujours dire vrai, mais avec délicatesse. Une délicatesse qui n’est pas de la guimauve, capable qu’elle est de se faire entendre à travers cris et rages. Une délicatesse qui ne dissimule rien de la cruauté du monde, mais qui n’oublie pas de montrer la résilience des êtres qui le peuplent. Alors, théâtre ou pas théâtre ? Plus que du théâtre, sans doute, puisqu’on est au-delà du « mentir vrai », dans l’essence d’êtres de chair et de sang.

Pierre FRANÇOIS

« Entrée des artistes », de et mis en scène par Ahmed Madani. Avec Dolo Andaloro, Aurélien Batondor, Jeanne Matthey, Rita Moreira, Côme Veber, Igaëlle Venegas, Lise Wallinger. Assistante à la mise en scène : Coralie Vollichard. Vidéo : Nicolas Clauss. Lumières : Damien Klein. Son : Christophe Séchet. Direction chant : Dominique Magloire, Arnaud Vernet. Régie : José Havard. Administratrice : Marion Humeau. Texte édité chez Actes Sud-Papiers. Du 29 juin au 21 juillet à 11 heures (relâche les 3, 10 et 17) au Théâtre des halles, 22, rue du Roi René, 84000, Avignon. Informations / Billetterie : 04 32 76 24 51. http://www.theatredeshalles.com/pieces/entree-des-artistes/

Photo : Pierre François.