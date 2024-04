Exposition : la cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts.

Beauté du lieu, beauté de la langue.

Villers-Cotterêts, c’est une ordonnance depuis longtemps célèbre et un château récemment rendu à sa magnificence. Une ordonnance qui n’est linguistique que par ricochet, puisqu’elle a pour but la bonne compréhension des décisions de justice (voir ici pour le texte intégral précédé d’une courte présentation), même si elle sonne le glas du latin. Un château qui était tellement en ruine qu’avant sa restauration récente, les visites en étaient interdites par sécurité.

Aujourd’hui, ce dernier abrite la « Cité internationale de la langue française », musée très complet (prévoir trois heures) et utilisant des techniques si modernes – notamment de scénographie – qu’elles sont en voie d’être imitées à l’étranger.

Comment centrer tout un musée autour d’une notion aussi immatérielle que la langue ? Certes, il existe les livres, qui en constituent un support matériel, mais réduire la langue à cela serait trahir la vitalité qui l’habite. C’est là que les enregistrements sonores ou vidéos prennent toute leur importance, tout en préservant la discrétion qui est de mise dans un tel lieu. À chaque salle est dédié un thème et l’on est partagé entre l’admiration de la somme de ce qui est dit et la prise de conscience que, paradoxalement, il est impossible de prétendre à l’exhaustivité.

Trois thèmes majeurs charpentent le parcours : « le français dans sa dispersion planétaire de langue-monde, le français dans la réalité de son fonctionnement, comme une invention continue, le français enfin dans sa dimension politique (une affaire d’État) en invitant le visiteur à s’interroger sur son statut. » Dans le prolongement de ces ouvertures s’en situe une autre : le parti pris de présenter le français en regard des autres langues qui l’ont influencé, une salle particulière étant même consacrée à l’Italie avec laquelle les échanges n’ont jamais cessé malgré la présence des Alpes.

Il faudrait aussi parler de l’histoire du château, de sa magnifique architecture Renaissance, des spectacles qu’il reçoit ou des résidences d’artiste qu’il offre… On n’en finirait pas.

Pierre FRANÇOIS

Cité internationale de la langue française – château de Villers-Cotterêts, 1, place Aristide Briand, 02600, Villers-Cotterêts. Standard ouvert de 10 h à 17 h au 03 64 92 43 43. https://www.cite-langue-francaise.fr/

Accès par la route : A3 puis N2 depuis Paris (85 km), N2 depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (52 km), N2 depuis Soissons (23 km), D973 depuis Compiègne (30 km).

Par le chemin de fer : TER, ligne SNCF Paris-Laon, au départ de la gare du Nord à Paris (temps de trajet : environ 45 min), puis 10 minutes de marche depuis la gare de Villers-Cotterêts. Attention, des travaux ont lieu en 2024 sur la ligne Paris-Laon. N’hésitez pas à vérifier les horaires sur le site TER Hauts-de-France.

Photo : Pierre François.