Théâtre : « Harper et Joe » au Théâtre Pixel, à Paris.

Trop d’amours inexplorés ?

« Harper et Joe, angels from America » est une belle révélation, celle de cœurs et de corps empreints d’ignorance et de solitude. Dans cette histoire de vie conjugale, chacun s’illusionne à se croire ensemble. Mais qu’en est-il en vérité ? Où en est l’amour ? La mise en scène de Djamel Saïbi conduit à faire rejaillir avec force tous les ébats de ces esprits amoureux. On ressort songeur et marqué par le tumulte intérieur qui sévit en ces âmes éplorées.

Aurélie COURTEILLE

« Harper et Joe, angels from America », de et mis en scène par Djamel Saïbi. Avec Laurence Villars et Pierre Moine le mardi à 21 heures jusqu’au 30 avril (sauf le 9 avril) au Théâtre Pixel, 18, rue Championnet, 75018 Paris. Places de 10 à 18 €. Tél. : 01 42 54 00 92. https://www.theatrepixel.org/harper-et-joe, et aussi : https://www.youtube.com/watch?v=j6q_9YM3uGs

Photo : Djamel Saïbi.