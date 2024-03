Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 22).

Le 25, il s’agit de continuer vers La Caridad. Au plus court, 42 km de montées et descente – de 128 m à 9 mètres, puis 136 mètres, puis encore 9 mètres et enfin 108 mètres avec 4 passages entre 10 et 15 %. Par la N634, qui devient l’itinéraire définitif, on passe à 47 km et les amplitudes sont presque les mêmes – 9 mètres au plus bas, 129 au plus haut – mais avec des pentes moins raides.

Sur les 17 km séparant Cadavéu de Luarca, les gourdes se vident les unes après les autres alors que la route est complètement déserte et que les rares commerces sont fermés. Heureusement, il y a enfin un troquet en cours de livraison. À la question, dans un espagnol plus qu’approximatif, « por favor se puede aqua ? » tout en présentant les gourdes vides, le cabaretier ne les remplit pas au robinet. Il va chercher une grande bouteille d’eau minérale fraîche et l’offre. Il y en a même trop pour les contenants du vélo. Cette attention vaut tous les cadeaux de Noël ! Un parallèle s’impose ici.

Un pèlerin