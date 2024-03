Théâtre : « los Guardiola » à l’Essaïon, à Paris.

Il est des moments de grâce au théâtre qui, l’espace d’une représentation, apothéose votre quotidien… Tel est le bonheur que procure le spectacle de danse et de mime « los Guardiola » incarné par Marcelo Guardiola et Giorgia Marchiori, superbe couple, auteurs et interprètes, particulièrement charismatiques. Artistes de renommée internationale qui ont séduit le public et les chroniqueurs du monde entier depuis 2016, ils reviennent nous enchanter à Paris pour la septième fois. A travers 7 pantomimes inspirées de tangos célèbres, ils nous embarquent dans des univers poétiques où se mêlent humour, tendresse, malice, complicité, joie, nostalgie, passion, violence, douceur et toute la gamme universelle des sentiments humains. A noter le sketch « La garçonnière » qui se déroule sur un petit cube où ils virevoltent avec une légèreté et une maitrise admirable. Marcello joue et incarne, dans un autre tableau, un « Boléro » de Ravel avec originalité et subtilité. Tous deux nous content des histoires sans paroles avec une extraordinaire expressivité faite de gestes, d’attitudes corporelles et de mimiques aussi grâcieux que suggestifs. Il se dégage de la chorégraphie du ballet de leurs corps : magie, sensualité, érotisme, pétillance avec une élégance et une classe qui procurent un effet fascinant sur un public magnétisé et conquis… Une soirée magnifique, à ne manquer sous aucun prétexte, dont on ressort totalement charmé et un peu meilleur tant ils nous envoient d’ondes positives….

SIDONIE

https://www.essaion-theatre.com/spectacle/677_.html