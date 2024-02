Théâtre : « Looking for Jaurès », de Marie Sauvanex et Patrick Bonnel à l’Essaïon, à Paris.

Et aujourd’hui ?

« Looking for Jaurès » est une fusée à trois étages. Le premier, qui se sépare assez vite, est celui des tracasseries administratives, ici d’un comédien squatteur avec Pôle emploi. Le second, c’est Jaurès qui l’interpelle pour que l’on se souvienne de lui. Quant au troisième, il est l’incarnation donnée à l’homme politique dont la pensée ne cessa pas d’évoluer. Le tout dans le cadre d’un spectacle solo.

On est impressionné par la performance de Patrick Bonnel, qui fait sans cesse naviguer le spectateur d’un univers à l’autre. S’il y avait une réserve à émettre, elle serait unique et concernerait la façon dont certains discours de Jaurès sont restitués avec une passion parfois un peu trop monocorde. Pour le reste, il accroche son public et, surtout, sait restituer toutes les hésitations d’un personnage qui se caractérise plus par sa droiture et recherche de la vérité que par l’adhésion à une idéologie. On le vit lors de son adhésion progressive au socialisme ou lors de l’affaire Dreyfus, par exemple.

La mise en scène, et spécialement celle du premier tableau, est particulièrement astucieuse, qui sait emmener le spectateur par sauts successifs. Le texte crée un véritable dialogue entre les univers de la pensée et de l’incarnation, avec quelques citations les éclairant sous un jour instructif. « L’acteur habite un personnage, mais le comédien est habité par lui », de Jouvet, montre bien à la fois la différence et la parenté d’avec le monde d’un politicien qui fut professeur de philosophie. Ce dernier point devient évident au sujet du travail exercé par l’un « gratis pour l’amour de l’Art » tandis que l’autre l’imagine comme une « lumière intérieure qui féconde la nature et la vie ». parfois, le comédien actualise le propos de Jaurès : « le capitalisme ne veut pas la catastrophe écologique [au lieu de « la guerre »] mais il est trop anarchique pour pouvoir l’empêcher ». De fait, le courage, encore aujourd’hui, « c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ».

On l’aura compris : cette pièce parvient à enseigner sans aucun didactisme, mais bien en incarnant et actualisant.

Pierre FRANÇOIS

« Looking for Jaurès », de Marie Sauvanex et Patrick Bonnel. Avec Patrick Bonnel. Mise en scène : Marie Sauvanex. Musique : David Venitucci. Lumières : Philippe Lagrue. Son : Nicolas Delbart. Lundi et mardi à 21 heures jusqu’au 2 avril à l’Essaïon Théâtre, à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1050_looking-for-jaures.html

Photo : Pierre François.