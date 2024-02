Théâtre : « Racontez-moi », de Marzia Celii et Mélanie Foulon au Guichet Montparnasse, à Paris.

Démonstration de sons.

« Racontez-moi » est, d’une certaine façon, l’autobiographie d’une chanteuse exprimée en prenant l’angle de vision de ses proches, jusqu’à leurs voix et accents. On passe ainsi du chantant italien à l’italo-suisse (très réussi) ou à l’américain en passant par le kosovar, entre autres nuances. Par contre, il est un langage qui ne change jamais et réjouit sans cesse le spectateur : celui des mains, pour ne pas dire des bras. Le premier plaisir offert par cette comédienne chanteuse est sans conteste reçu par les oreilles, les yeux venant immédiatement après.

Se raconter à travers le regard – fictif ou réel ? – des autres sans recourir à des accessoires est très fort, et c’est ce qu’elle réussit, tout en donnant un cours de technique musicale par-ci, quelques vérités sur le métier d’artiste ou la condition d’immigré par-là. Sans doute met-on un peu de temps à réaliser que le personnage qui décrit Marzia a changé, mais le ton, le style du discours ou un exposé raconté au masculin qui bascule en un récit au féminin sont les indices qui aident le public à passer d’un type de réception à un autre, tant il est vrai que l’on n’écoute pas de la même façon un psy ou une collègue.

Pierre FRANÇOIS

« Racontez-moi », de Marzia Celii et Mélanie Foulon. Avec Marzia Celii. Mise en scène : Mélanie Foulon. Aide à la dramaturgie : Alexis Rime. Costume : Tullia Celii, Giovannina & Stefania. Lumières : Estelle Becker. Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 25 février au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014, Paris, tél. 01 43 27 88 61, www.guichetmontparnasse.com

Photo : Alessandro Accardi.