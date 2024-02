Théâtre : « L’Aquoiboniste », librement inspiré de « La Mort d’Olivier Bécaille » de Zola, de et mis en scène par Jean-Benoît Patricot à La Scène libre, à Paris.

Pourquoi vivre ?

« L’Aquoiboniste » fait voyager. Et nous emmène au tréfonds de nos peurs. Peur de l’incommunicabilité, peur de la perte de l’amour, peur de l’abandon, peur des tours que nous joue notre inconscient, peur de la mort, peur d’être enterré vivant… Peurs qu’on ne parvient à supporter qu’en les mettant à distance, donc en vivant à distance de notre propre vie.

En effet, plus que de peurs individuelles, il s’agit là d’angoisses profondes et communes à toute l’humanité, ce qui augmente la force du propos. Car, s’il flirte plus avec le genre philosophique et méditatif qu’oral et théâtral, le texte nous rejoint d’autant plus facilement que le comédien incarne parfaitement chacune de ces facettes, chacune de ces émotions, parvenant à donner un rythme à ce qui par définition n’en a pas : l’apparence de la mort.

Inutile de tenter de trouver une échappatoire en essayant de mettre en équation raisonnable ce qui nous est servi : on est dans le genre fantasmagorique. Et, de toute façon, le comédien ne nous lâche pas : son discours, ses expressions nous pénètrent jusqu’à la moelle, qu’on le veuille ou non. Quitte à faire suivre la représentation d’un pot dans un café pour digérer tout cet afflux d’émotions, car ce n’est pas pour rien que le spectacle est déconseillé aux moins de quatorze ans.

Pierre FRANÇOIS

« L’Aquoiboniste », librement inspiré de « La Mort d’Olivier Bécaille » de Zola, de et mis en scène par Jean-Benoît Patricot. Avec Bertrand Skol. Musique : Olivier Mellano. Voix hors champ : Salomé Villiers, Tessa Volkine, Olivier Pajot. Du jeudi au samedi à 21 heures, dimanche à 19 heures jusqu’au 24 mars à La Scène libre, 4, bld de Strasbourg, 75010, Paris. Métro Strasbourg-Saint-Denis. Tél. 01 42 38 97 14. https://le-theatrelibre.fr/event-pro/laquoiboniste/

Photo : Cedric Gasnier.