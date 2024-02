Francophonie : Avis de naissance, de coma, de concours.

La vie des mots.

Le pays des mots est une démocratie – c’est le peuple qui élit ceux qui survivront ou non – aux frontières fluctuantes, tant chaque langue en influence d’autres. Le dernier carnet rose publié par Défense de la langue française nous apprend quelques naissances. Il y a celles légitimées par l’Académie et les naturelles, dont certaines ne sont que des extensions de sens propres au domaine scientifique.

L’ « asperseur d’emballage de transport »* (ou asperseur d’emballage, pour « spinkler ») se trouve sous le couvercle de l’emballage de combustible usagé pour le refroidir avant déchargement dans une piscine. La « chimiobiologie » (ou biologie chimique) est la partie de la biologie utilisant les principes et techniques de la chimie (non ? incroyable !), notamment pour identifier les récepteurs biologiques de molécules médicamenteuses.

La « couverture »* (pour blanket) n’est pas que celle que l’on met sur notre lit. Elle se trouve autour du plasma d’un réacteur à fusion et récupère la chaleur produite tout en protégeant les équipements extérieurs. « Microfluidique », nom ou adjectif, se dit de la branche de la mécanique des fluides appliquée aux canaux et cavités de dimension micrométrique (1). Cette discipline est particulièrement utilisée dans le domaine médical.

Une « sommière », qui nous vient du XVIe siècle, est une allée forestière rectiligne utilisée pour déplacer les grumes (syn. : laie), une place découverte dans une forêt, une clairière (qui a donné « coupe claire »). Une « sonothèque » est, on s’en serait douté, une collection de sons.

Le « sororat », à ne pas confondre avec la sororité (« Lien unissant des femmes qui, sans être sœurs, se considèrent comme particulièrement proches ; solidarité entre femmes », selon le dictionnaire de l’Académie, « lien entre femmes, fraternité » selon Reverso), est dans certaines populations la coutume symétrique du lévirat de la Bible, l’homme devant, lorsque sa femme meurt, épouser sa sœur. Le « sotch » est le nom donné aux dolines (« excavation circulaire fermée de nature karstique, à fond plus ou moins plat », selon le Trésor de la langue française) des Causses.

Le « sous-fifre »* est un subalterne, le terme étant péjoratif.

Le « souvlaki »*, qui nous vient du grec, est une brochette grillée sur laquelle on trouve des morceaux de porc, mouton et veau alternant avec des rondelles d’oignons, poivron et tomate.

Aux avis d’espèces en voie de disparition, et donc à protéger, on trouve les noms « accueillance » (disposition à l’accueil), « grègues » (chausses partant de la ceinture et allant à mi-cuisse en étant légèrement lâche ; a donné l’expression « tirer ses grègues », c’est-à-dire s’enfuir).

Il y a aussi les adjectifs « congru » (qui convient exactement) et « processif » (qui aime les procès ou qui est facteur de progrès social).

Enfin, on trouve, qui est à la fois adjectif et nom, « féal » (qui est fidèle à une autorité supérieure, notamment à son suzerain ou souverain).

Après ce petit divertissement de vocabulaire, avis aux candidats qui aimeraient jouer avec quelques mots issus du sport.

L’opération « Dis moi dix mots »(2), qui est bien entamée, invite à jouer et s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique en utilisant les mots suivants : adrénaline ; aller aux oranges ; champion ; collectif ; échappée ; faux départ ; hors-jeu ; prouesse ; mental ; s’encorder.

Pierre FRANÇOIS

(1) 1 Micromètres = 1.0×10-6 Mètres

(2) https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/

*Dans le dictionnaire de l’Académie.

**Dans le « Vocabulaire de la chime des matériaux ».

***Dans le « Vocabulaire du nucléaire ».