Théâtre : « Dévorante », d’Eleonora Galasso et Chloé Froget au Théâtre des Mathurins, à Paris.

La cuisine, c’est la vie.

« Dévorante » est la vie si on se laisse faire, à nous alors de la dévorer. C’est la morale à retenir de cette pièce qui se présente comme une leçon de cuisine. Drôle de leçon de cuisine italienne, concoctée néanmoins par une authentique cheffe, qui en profite pour nous introduire à la psychologie et sociologie de son pays. À la dolce vita aussi, cet art de ne se mettre en colère volcanique que brièvement et contre un moment manquant d’esthétisme, pas contre une personne. Cet art aussi de la séduction, avec ses ambiguïtés… L’enseignante sait ne pas être professorale, de sorte qu’elle provoque un sourire permanent chez ses élèves.

Quelques tirades sont même dans sa langue maternelle, mais que tout le monde comprend – et dans la bonne humeur, voire le rire franc ! – tant le langage corporel est efficace. Car là est une autre des qualités de ce spectacle : sa gestuelle est aussi soignée qu’expressive. Lors des moments chorégraphiés, l’on apprécie enfin le rôle des lumières qui mettent en valeur les reliefs, le visage, les mouvements, le tout dans une nuance de couleurs qui évoque aussi bien les moments chaleureux que la violence.

Ce dernier point constitue l’énigme récurrente du spectacle. Quel rapport entre des recettes de cuisine et l’appel aux secours d’une candidate au suicide ? C’est là que le jeu et la mise en scène entretiennent savamment l’équilibre entre la persistance du mystère et son dévoilement progressif, jusqu’à l’explication finale. Dans l’intervalle, l’interprète a su capter son public, lui donner parfois quelques indices, ne jamais le perdre. Au contraire, le ravir.

Pierre FRANÇOIS

« Dévorante », d’Eleonora Galasso et Chloé Froget. Avec Eleonora Galasso. Mise en scène : Chloé Froget. Avec la complicité de Sébastien Azzopardi. Le mardi à 21 heures et le dimanche à 15 heures au Théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, 75008, Paris, tél. 01 42 65 90 00. Métro : Havre-Caumartin, Madeleine, Saint-Lazare. RER Auber et Haussmann/Saint-Lazare. https://www.theatredesmathurins.com/spectacles/eleonora-galasso-devorante/

Photo : Penelope Caillet.