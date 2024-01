Théâtre : « Old up », de Jean-Benoît Patricot à La Reine blanche, à Paris.

Opération vérité.

« Old up » est une pièce à voir par toutes les personnes voulant entendre un discours de vérité sur les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. La volonté de la troupe était de « donner la parole à ceux qui ne l’ont pas » et elle s’en est donnée les moyens, en pratiquant une immersion pendant un an dans un de ces Ehpad.

Il en ressort un texte fondé sur des observations tous azimuts, dont une des qualités est de montrer, outre la souffrance des résidents, celle des soignants contraints à des gestes « dissociés ». Quant aux familles, ce sont les grandes absentes de ce tableau, et pour cause !

Sur scène, une « aide médico-psychologique » – autrement dit à peine plus qu’une fille de salle – raconte un parcours professionnel un peu chaotique, mais qui n’a pas entamé son humanité. C’est en arrivant dans le contexte du soin rémunéré au service des personnes plus vieilles que cette dernière dimension va être mise à l’épreuve.

Tous les aspects de la vie collective entre personnes diminuées sont traités. Même le hiatus entre la maltraitance imaginée par les familles et celle vécue sur place ou la perte de sens allant jusqu’à la demande de mort sont abordés avec réalisme et nuance. Humour aussi, car, et c’est là la grande qualité de cette pièce, elle parvient à faire rire à partir de situations tellement tristes qu’elles en deviennent grotesques.

Le talent de la comédienne associé à la réalité du texte font que l’on croit immédiatement aux personnages. Aux, parce qu’elle interprète ses interlocuteurs avec tant de vérité que l’on croit les voir. À aucun moment le spectateur, y compris professionnel, ne décroche. C’est simple, le stylo est resté en l’air pendant presque toute la représentation.

Pierre FRANÇOIS

« Old up », de Jean-Benoît Patricot. Mise en scène de Catherine Schaub. Avec Tessa Volkine. Mercredi et vendredi à 21 heures, dimanche à 18 heures jusqu’au 18 février à La Reine blanche, 2 bis, passage Fruelle, 75018, Paris, tél. 01 40 05 06 96, reservation@scenesblanches.com. https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/old-up. Métro : La Chapelle ; arrêt bus : Département-Max Dormoy.

Photo : Old up.