Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 03).

D’autres enfin expérimentent une communion plus universelle encore, avec toute la création, et l’on pense évidemment à saint François : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement, monsieur frère Soleil… sœur Lune et les étoiles… frère Vent… sœur Eau… frère feu… sœur notre mère Terre… »

Sur ce chemin, même si les émotions éprouvées sont de même nature que celles que nous vivons chez nous, elles sont d’une autre intensité ! Le récit qui suit est donc d’une platitude navrante dans la mesure où, nécessairement factuel, il ne traduit que très imparfaitement ce qui se jouait derrière ces péripéties. Quelques options de départ peuvent néanmoins être précisées, qui permettent de saisir le contexte et la démarche individuelle choisie.

Un pèlerin