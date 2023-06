Festival off d’Avignon : « T.I.N.A. », de et avec Garance Legrou au Théâtre des béliers.

Inversions réussies.

Comment fait-elle pour créer une complicité avec le public en moins de dix secondes ? Comment fait-elle pour inverser les rôles de l’acteur et du spectateur ? Comment fait-elle pour transformer des propos à l’origine sérieux en objets risibles ? Ou l’inverse. Témoin, cette réplique au sujet du théâtre : « Arrêter le rapport actif-passif, dominant-dominé et aboutir à une répartition équitable de la charge. »

Certes, c’est là le travail du clown, mais on se pose quand même la question tellement l’exercice est réussi. La comédienne, dans son costume blanc bouffant, égrène ainsi les perles et le public n’arrête pas de ponctuer ses traits d’esprit par des gloussements plus ou moins – plus souvent moins que plus – réprimés. Son talent de mime est d’une richesse telle qu’elle enchaîne les expressions, toutes plus parlantes les unes que les autres, sans discontinuer (on peut s’en rendre compte sur mes photos publiées sur Instagram). On est au cirque, mais au cirque de l’esprit fin, de la politique vue comme une comédie burlesque et la vie comme une distraction comique. Tout y passe : le théâtre, l’art du CV, l’inutilité philosophique de la lettre de motivation, la politique (et plus souvent qu’à son tour), le mime des rires discrets, angoissés ou volcaniques, l’adolescence, le quart d’heure américain, la recette de la séduction, le solo de saxo vu comme symbole politique, le mouvement Ready Made, et on en oublie tant on pleure de rire ! Soudain, à la fin, sortie de son personnage clownesque et effectuant un remarquable tête-à-queue dramatique, la comédienne propose une autre lecture de ses propos, plus sérieuse certes, mais non moins intéressante, car si complémentaire de ce qui précède et qui ne gâche aucunement la cure de rire que l’on vient de s’offrir…

Oui, T.I.N.A. – autrement dit « There is no alternative », comme le répétait Margaret Tchatcher – est encore d’actualité, même si le contexte a changé. Ainsi, ce spectacle fait partie des quelques-uns à voir en premier pour les festivaliers d’Avignon.

Pierre FRANÇOIS

« T.I.N.A. », de et avec Garance Legrou. Mise en scène : Alexandre Pavlata assisté de Lucie Reinaudo. Lumières : Fabrice Peineau, Musique : Judicaël Denecé, Costumes : Agathe Laemmel. Soutiens : La Générale Nord Est, La Ferme Caillard, Le Nouveau Gare au Théâtre, ville de Boussy-Saint-Antoine. Production Compagnie (ETC) / www.tina-thereisnoalternative-lespectacle.com / coproduction Théâtre des Bains-Douches du Havre. Du 7 au 29 juillet (relâches les 10, 17 et 24 juillet) au Théâtre des béliers, 53, rue du Portail Magnanen, 84000, Avignon. Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1 h 15. www.theatredesbeliers.com, www.tina-thereisnoalternative-lespectacle.blogspot.com

Photo : Pierre FRANÇOIS.