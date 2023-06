Festival d’Avignon off et tournée : « Le Mardi à Monoprix », d’Emmanuel Darley au BA théâtre, puis à Fréjus, Paris et Coulommiers.

Ostracisme.

« Le Mardi à Monoprix » est l’histoire touchante de la difficulté à vivre pour une personne transsexuelle. Non seulement elle subit la négation de son identité de la part des proches qui, au surplus, éprouvent de la gêne à être vus en sa compagnie, mais elle doit encore faire face aux regards inquisiteurs des étrangers. Il est vrai qu’en l’occurrence le costume de scène, aussi triste que l’humeur de la personne qui se raconte, la dévêt plus qu’il ne la dissimule.

Même si le ton du spectacle – entre plainte et revendication, narration et reportage en direct – ne varie pas beaucoup, le fond du message est important et doit être entendu. L’incarnation du personnage est si parfaite qu’à la sortie, l’on se rend facilement compte de qui, parmi les spectateurs, accepte ou rejette cette condition…

Pierre FRANÇOIS

« Le Mardi à Monoprix », d’Emmanuel Darley. Adapté par et avec Thierry de Pina. Son : David Muss, Emma Catlin. Costume : Jean-Paul Gaultier by Glenn Miller. Regards extérieurs : Isabelle Bondiau-Moinet, Sylvie Dutheil, Carole Scotto Di Fasano, Isabelle Tosi. Du 7 au 29 juillet à 10 heures au BA théâtre, 25 rue Saint-Jean Le Vieux, 84000, Avignon dans le cadre du festival off. Puis le 31 Juillet au musée d’Histoire de Fréjus, du 1 au 30 septembre aux Déchargeurs à Paris et le 7 décembre au Théâtre municipal de Coulommiers.

Photo : Pierre François.