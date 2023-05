Livres : « Mon enfance au Siam, 1913 – 1933 », de Kumut Chandruang aux éditions Gope.

Document de première main.

« Mon enfance au Siam, 1913 – 1933 » est le premier livre écrit en anglais par un auteur thaïlandais, Kumut Chandruang. À ce titre, il possède un réel intérêt documentaire. Certes, l’on doit accepter des tournures datées (« lorsque la faim nous tenailla », « Le mari peut honorer sa femme en la louangeant », « nous… recherchions des filles pour leur chanter la sérénade »…), mais le jeu en vaut la chandelle.

En effet, l’auteur fait revivre toute une époque et un contexte social, celui d’une personne relativement nantie qui, ayant des relations avec toutes sortes de gens, peut observer les styles de vies des uns et des autres, au-delà de l’histoire de sa propre famille. Il montre aussi comment le bouddhisme imprègne la vie quotidienne, et l’on apprend ainsi que cette sagesse comprend aussi dix commandements (qui ressemblent aux bibliques) et une trinité (le Bouddha, son enseignement et sa communauté).

L’auteur vit à une époque où les habitudes occidentales ont commencé à imprégner les catégories sociales aisées et il assiste à l’évolution de la royauté vers le modèle anglais : autant dire que ce récit a également l’avantage de couvrir une époque-charnière de l’histoire de la Thaïlande.

La division du livre en chapitres thématiques qui, en même temps, se suivent chronologiquement dans la vie de l’auteur, donne un aspect à la fois naturel et simple au récit. On lui en sait gré dans la mesure où, sinon, il n’aurait pas été possible de se repérer dans des habitudes sociales si éloignées des nôtres. Toute personne curieuse de connaître la civilisation thaïlandaise trouvera là une mine d’informations et l’évocation d’un mode de vie, qui n’existe plus actuellement qu’en partie.

Pierre FRANÇOIS

« Mon enfance au Siam, 1913 – 1933 », de Kumut Chandruang. 220 pages, ISBN 979-10-91328-49-4, janvier 2023, 18,85 €, aux éditions Gope, 74930 Scientrier, www.gope-editions.fr