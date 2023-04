Théâtre : « Un pont trop près », de Nicolas Dubois au théâtre Essaïon, à Paris.

Surprise nocturne.

« Un pont trop près », ou comment rire de la volonté suicidaire, gagne son pari. Deux personnes se rencontrent sur un pont avec la même intention, mais leur bonne éducation les perdra, ou les sauvera, c’est selon…

La force de cette pièce, outre que les personnages sont crédibles dès le début, est de puiser son texte – truffé de jeux de mots de bonne facture – dans des propos que l’on entend quotidiennement. Le résultat de ce carambolage perpétuel entre perspectives funèbres et bienséance est évidemment désopilant, jusqu’à la dernière réplique de la pièce, surprise ultime après de multiples rebondissements.

Il est à noter que, comme toutes les bonnes pièces comiques, celle-ci offre du grain à moudre sur des thèmes aussi essentiels que la mort ou l’amour, dans une perspective positive (« C’est au bout du courage qu’on trouve l’inespéré. »)

Pierre FRANÇOIS

« Un pont trop près », de Nicolas Dubois (avec le concours de Guillaume Destrem et Christel Wallois). Avec Christel Wallois, Guillaume Destrem, Eliott Lobrot. Mise en scène : Guillaume Destrem. Lundi et mardi à 19 heures jusqu’au 30 mai (relâche le 11 avril) au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004, Paris. Tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1008_un-pont-trop-pres.html. Métro : Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Châtelet. Site de la compagnie : https://www.la-belle-equipe.org/spectacles.

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqnD5coIWCx/