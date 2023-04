Théâtre : « Pièce unique », de Maëva Rieu au théâtre La Croisée des chemins, salle Belleville, à Paris.

Feu sacré.

« Pièce unique »… est effectivement unique tant on est à la croisée de la danse, du chant et du théâtre, le tout par une jeune troupe au feu sacré indéniable. Que le thème soit un propos classique de science-fiction est de peu d’importance, car la manière dont il est abordé suscite un ébahissement heureux. Aucun détail, jusqu’aux lumières ou aux costumes, n’est sans sens. Les personnages bénéficient d’une réelle psychologie : chacun cache une faille. L’ambiance est bien construite dès le départ, tant par le texte que par le jeu. La philosophie s’invite discrètement parfois, par exemple lorsque l’on entend : « l’amour est ma liberté » ou « seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent. »

Lorsque l’on pose la question de la genèse de la pièce à son autrice, elle confie qu’il s’agit d’une « pièce de confinement » ; est-il alors surprenant qu’elle aborde le thème de l’enfermement social, façon Meilleur des mondes ? Mais en abordant aussi les débats du moment – hyper-présence de la technologie, intolérance pour les minorités sexuelles, imposition d’un masque social, etc. – avec poésie. Pour elle, la principale difficulté a été ailleurs : les comédiennes n’ayant pas toutes une formation aux trois disciplines (chant, comédie, danse), il leur a fallu travailler d’autant plus intensément leurs rôles. Pourtant, le temps reste suspendu durant tout le spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« Pièce unique », de Maëva Rieu. Avec : Annette, Marine Bodocco, Maureen Dupeyron, Anouck Giacobbi, Maëva Rieu. Mise en scène : Maëva Rieu et Aurélie Kepes. Samedi à 21 heures, dimanche à 19 heures jusqu’au 30 avril au théâtre La Croisée des chemins, salle Belleville, 120 bis, rue Haxo, 75019, Paris, https://www.theatrelacroiseedeschemins.com/spectacles/pi%C3%A8ce-unique

Photo : Pierre FRANÇOIS, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/Cp_P4JkIJ3u/