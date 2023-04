Théâtre :« Paumée », de et avec Pauline Maisonneuve au Théâtre pixel, à Paris.

Dernière lundi, dommage !

Écrit et interprété par Pauline Maisonneuve, « Paumée » est un seule-en-scène qui décoiffe les têtes bien-pensantes et nous parle d’un féminisme décomplexé avec audace et humour. Accompagnée d’une miniguitare, cette comédienne dynamique, pleine d’autodérision et de drôlerie débridée, chante également avec grâce des mélodies actuelles de Lynda Lemay, Clara Luciani ou Eddy de Pretto… Soutenues par un ukulélé entraînant. Elle raconte ainsi la force des femmes face à des situations persistantes de machisme, de ségrégation, d’injustice et parfois d’humiliation ou de violence. Mais point de pathos ou d’outrance vengeresse dans ce discours brillant qui fait référence au Deuxième Sexe et qui rend hommage à toutes les Simone (de Beauvoir, Veil, Weil), papesses d’un féminisme égalitaire. Par ailleurs, Paumée n’hésite pas à comparer les attributs anatomiques de chaque sexe, avec des imitations et des caricatures désopilantes de phallocrates grotesques… Mais Pauline livre aussi un message d’humanisme et invite les hommes à être les alliés des femmes en sortant des stéréotypes dont ils sont les premières victimes. En interaction avec le public, cette pièce est menée tambour battant par une artiste qui sait être autant pétillante que particulièrement émouvante quand elle termine son show par une magnifique chanson/hommage de Grand Corps Malade « Mesdames »… à laquelle elle ajoute quelques paroles qui ont définitivement conquis les spectateurs déjà très enthousiastes…

SIDONIE

« Paumée », de et avec Pauline Maisonneuve. Mise en scène : Etienne Ghilardi. Lundi 10 avril

à 20 h 30 au Théâtre pixel, 18, rue Championnet 75018 Paris – Métro : Simplon. Tel. 01 42 54 00 92, courriel : pixel@theatrepixel.fr.

