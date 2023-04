Théâtre musical : l’Opéra-Comique présente sa saison.

L’Art du parlé-chanté.

La présentation à la presse de la nouvelle saison est toujours un évènement à ne pas manquer dans ce lieu magnifique et mythique qu’est le théâtre de l’Opéra-Comique. D’autant que cette année, c’est le nouveau directeur, Louis Langrée, également chef d’orchestre, qui a annoncé une programmation bien alléchante ainsi que des nouveautés, comme la création de l’Académie de l’Opéra-Comique, à son initiative et qui ouvrira en septembre prochain. Elle sera destinée à révéler de nouvelles générations d’interprètes et à devenir un pôle d’excellence artistique autour du chant français et de l’art du parlé-chanté. C’est ce dernier point sur lequel ce passionné et enthousiaste maître des lieux a insisté, véritable spécificité de cette prestigieuse maison : le mariage subtil des textes et de la musique qui se transcendent mutuellement. Autres originalités soulignées : la transmission, la vocation de lanceur de talents et la découverte de prochaines têtes d’affiche. Ainsi, c’est à l’Opéra-Comique que Natalie Dessay ou Roberto Alagna ont débuté… Louis Langrée a par ailleurs mis l’accent sur la mission importante de la nouvelle programmation : confronter tradition et création, harmoniser patrimoine et modernité, allier comédie et tragédie. Les sept nouveaux titres offrent une palette très variée de genres esthétiques, ce qui va permettre d’attirer de nouveaux publics, du familial à celui des néophytes en passant par les étudiants… Futurs passionnés, à n’en pas douter !

D’autre part, l’Aura de l’Opéra-Comique a suscité un vrai et authentique mécénat d’adhésion et de conception de projets, rare dans l’univers international du lyrique. À signaler également le prolongement des sept opéras en « pléiades » qui font vivre et enrichissent le contenu des œuvres à l’affiche, dans des formats accessibles, décalés ou intimes.

Une saison fort prometteuse que des spectateurs toujours plus nombreux et éclectiques viendront applaudir avec enthousiasme…

SIDONIE