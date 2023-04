Théâtre : « N’habite pas l’adresse indiquée » d’Anne-Clotilde Rampon et Idir Chender au Théâtre La Flèche, à Paris.

« Qui suis-je ? »

Adam et Marie vivent en couple dans un appartement à l’intérieur contemporain. Les teneurs de leurs situations respectives et de leur union rendent cette pièce comique. Car, par souci d’identification ou non, nous rions essentiellement du malheur. Anne-Clotilde Rampon et Idir Chender ont coécrit cette comédie contemporaine en prolongeant la « réflexion sur l’identité » qui tisse leur travail artistique en les citant. « Le regard d’autrui peut rendre fou, mais son absence peut être tout aussi dangereuse. Surtout dans un monde où la solitude est le mal du siècle. » Des notions mises en scène théâtralement et qui rappellent The Truman Show de Peter Weir.

Le jeu mêle humour et naturalisme. L’interprétation reste toujours très engagée. C’est un vrai mélange de sensibilité scénique et d’appui réflexif, philosophique, sociétal, politique.

Elle semble cruelle. Il semble en manque de sensations. Tous deux forment un couple en perpétuelles réflexions existentielles, mais toujours en faisant du surplace. Ils sont contraires, se cherchent en identification, se sont peut-être déjà perdus. Ce couple se retrouve sur un point : « Être d’accord sur le résultat n’indique pas nécessairement une vérité. ».

