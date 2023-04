Théâtre : « Un pont trop près », de Nicolas Dubois au théâtre Essaïon, à Paris.

Bienséance et autolyse.

« Tu veux ou tu veux pas ? »… Sauter du pont ? Drôle de question par laquelle Emmanuelle, arrivée en premier sur le lieu d’une autolyse programmée, et Guillaume, vont entamer un dialogue, puis une relation aux limites du réel, des possibles et des interrogations ontologiques. « Excusez-moi, après vous » – « Je n’en ferai rien, vous d’abord… » On rentre ainsi dans un jeu subtil où les questionnements tragi-comiques fusent. Suicide, modes d’emploi ! Pourquoi ont-ils choisi un pont pour se jeter à l’eau ? Chacun apporte ses arguments qui ne manquent ni d’originalité ni de décalage. Lui est photographe animalier, un peu écolo : l’étouffement avec un sac plastique non dégradable, mauvais pour la nature, le gaz ça sent mauvais. Elle, trouve que les armes à feu, c’est machiste… Bon, après, on aborde les raisons d’en finir ou celles de ne pas continuer cette existence sans saveur… Chacun raconte son histoire et Guillaume finit par convaincre sa « presque amie » de l’inanité de son funeste projet. Mais quand la séduisante et récente convaincue veut, à son tour, empêcher son sauveur de faire le saut fatal, elle emploie toute une stratégie des plus élaborées où drôlerie et arguments contradictoires finissent par ahurir et tant déstabiliser notre Guillaume qu’il se laisse, avec une douce mollesse, emmener du côté de la terre ferme et rejoindre sa dulcinée pour finir la soirée de façon plus douillette que dans un bain d’eau froide. Quant à la chute… de l’intrigue, l’apparition du jeune Noé, 16 ans, vient définitivement les booster, lui qui voulait prendre leur suite pour se noyer, « une aberration » quant à l’histoire de l’Arche qui porte son nom ! Des comédiens formidables qui confèrent à ce thème délicat une densité, une légèreté et une profonde humanité… Un spectacle touchant, émouvant et ardent…

SIDONIE

« Un pont trop près », de Nicolas Dubois (avec le concours de Guillaume Destrem et Christel Wallois). Avec Christel Wallois, Guillaume Destrem, Eliott Lobrot. Mise en scène : Guillaume Destrem. Lundi et mardi à 19 heures jusqu’au 30 mai (relâche le 11 avril) au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004, Paris. Tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1008_un-pont-trop-pres.html. Métro : Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Châtelet. Site de la compagnie : https://www.la-belle-equipe.org/spectacles.

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqnD5coIWCx/