Poésie : Ma robe a la couleur des petits déjeuners et ta peau l’odeur de nos nuits blanches.

Ma robe a la couleur des petits déjeuners et ta peau l’odeur de nos nuits blanches. Je le rêve pour que cela devienne réel. Quelques désidératas pour nos corps déshydratés, envieux et curieux. Toujours affolés, affublés de caresses. Suffisants à eux-mêmes et qui respirent, enfin, une liberté. J’aspire, je crois, à être aimée. Et j’écris « je crois » pour ne pas en faire trop. Allez, je le tente, je le crie, je t’en prie : Je veux être aimée.

Maëlle NOUGARET