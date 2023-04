Théâtre : « Nagasaki », d’Eric Faye au 100, rue de Charenton, à Paris.

Fait d’hiver.

« Nagasaki » est un récit bouleversant issu d’un fait divers rapporté en 2008 au Japon ! Eric Faye en a écrit un livre qui a obtenu le grand prix de l’ Académie française, à juste titre, tant cette histoire est surréaliste et magique… À la fois conte philosophique et roman policier, cette intrigue originale concerne des héros de la vie ordinaire : un célibataire, méticuleux, voire maniaque, monsieur Shimura remarque avec étonnement qu’un peu de nourriture et de boisson disparaissent de son réfrigérateur pendant son absence. Il décide alors d’installer discrètement une webcam dans sa cuisine. Et là, stupéfaction, il surprend une femme qui prend un thé… et un bain de soleil à travers la fenêtre. Il appelle aussitôt la police qui embarque l’intruse… Pendant le procès, on va découvrir la vie dramatique et le destin poignant de cet Être modeste qui subit pendant son enfance, en 1945, l’horreur de la bombe américaine. Sortie de prison, elle enverra une lettre, cri de désespoir et d’espérance à son hôte, bien involontaire, pour le rencontrer… Lors de ce rendez-vous, on assiste à un autre rebondissement ! La révélation qu’elle lui confie atteint des sommets d’émotions, sans pathos, dont l’intensité se fond dans une sérénité sublime de dignité et d’acceptation sage d’une réalité à laquelle on ne peut échapper. Belle leçon de philosophie orientale sur la mémoire des hommes qui se nourrissent des lieux qu’ils habitent. Cette « passagère » si attachante est magistralement interprétée par deux comédiennes, Nina Cruveiller et Natalie Akoun (à des âges différents). Olivier Cruveiller, metteur en scène inspiré, donne à Monsieur Shimura une belle authenticité. Un spectacle enchanteur que Laurent Valero accompagne avec bonheur au bandonéon…

SIDONIE

« Nagasaki », d’Eric Faye. Adaptation et mise en scène : Olivier Cruveiller. Collaborateur artistique et co-mise en scène : Barthélémy Fortier. Avec Nina Cruveiller, Natalie Akoun, Olivier Cruveiller. Musique (violon, bandonéon) : Laurent Valéro. Au 100, rue de Charenton 75012 Paris, du jeudi au samedi à 20 heures jusqu’au 8 avril. Réservations : 01 46 28 80 94, www.100ecs.fr

Photo : Pierre François, d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqL5NyUo0-C/