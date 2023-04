Théâtre : « Merteuil », de Marjorie Frantz au Lucernaire, à Paris.

On s’y croit !

« Merteuil » imagine la suite des « Liaisons dangereuses », vingt ans après. C’est une réussite totale. D’une part, les personnages sont parfaitement incarnés, chacun avec ses failles – avouées ou secrètes – et ses forces, voire sa cruauté. D’autre part, le texte comme le décor sont d’époque, et les costumes aussi, ce qui amplifie la vérité du débat. La pièce construit une atmosphère de domination et de soumission qui ne va pas sans renversements. Ce duel va-t-il aboutir à la victoire d’une des deux rivales ou bien sont-elles déjà chacune intérieurement morte ? Tel est le fil conducteur qui unit le spectateur à ces deux destins. La pièce est passionnante au point que le temps est aussi suspendu que le spectateur, mais lui, aux lèvres des interprètes.

Pierre FRANÇOIS

« Merteuil », de Marjorie Frantz. Avec Chloé Berthier et Marjorie Frantz. Voix hors champ : Arnaud Denis. Mise en scène : Salomé Villiers, assistée d’Alexandre de Schotten. Musique : Adrien Biry Vicente. Lumière : Denis Koransky. Costumes : Peggy Sturm et Jérôme Pauwels. Décor : Marjorie Frantz. Production exécutive : Jérôme Réveillère. Production : Prismo Production. Coproduction : Les Scaldes et Louis d’or production. Partenaire : Téva. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 17 heures jusqu’au 7 mai au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006, Paris, tél. 01 45 44 57 34, https://www.lucernaire.fr/theatre/merteuil/

Photo : Pierre François, et d’autres à l’adresse https://www.instagram.com/p/Cp0ZNF9oOig/