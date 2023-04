Théâtre : « La Grève des mères », de et mis en scène par Christian Roux au Théâtre de l’opprimé, à Paris.

Désirs contradictoires.

C’est l’histoire de trois Femmes et de leurs rapports complexes à la maternité. C’est aussi une analyse sans concessions et sans bon sentiment sur le Désir, ses contradictions et les frustrations qu’il peut générer. Il y a Paula, la mère qui héberge Amélie, sa benjamine, enceinte de neuf mois et demi qui refuse de faire naître un enfant dans ce monde, véritable « auge pleine de merde », et Hélène, la fille aînée qui ne peut avoir de bébé et qui attend avec avidité celui de sa sœur avec laquelle elle rentre en violent conflit, ayant des objectifs contradictoires, car elle ne supporte pas ce qu’elle nomme cette « grève des mères »… Le ton est donné, on est loin des contes à l’eau de rose, vantant une féminité lisse et des engendrements dans la béatitude… Quant aux maris et géniteurs, Jean, Romain et Antoine, ils sont évoqués en pointillé mitigé : tous expulsés ou partis, effarés par ces univers dont les aspirations contradictoires entre Éros et Thanatos ou Aphrodite et Rhéa les dépassent complètement ! Restent ces écorchées vives qui crient leurs révoltes, leur mal-être, leurs problèmes ontologiques, structures d’accueil fragiles et peu favorables à une procréation apaisée. Christian Roux, auteur et metteur en scène, offre un spectacle puissant et dérangeant qui ne vous laisse pas indemne, accompagné et magnifié par trois comédiennes excellentes qui font vibrer avec conviction un texte osé et percutant…

SIDONIE

« La Grève des mères », de et mis en scène par Christian Roux. Avec Claude Viala, Pascaline Schwab, Lorédana Chaillot. Scénographie et costumes : Cécile Pelletier. Lumières (bien travaillées) : Laurent Bonacorsi. Musique et son : Christian Roux. Du mercredi au dimanche à 21 heures jusqu’au 23 avril au Théâtre de l’opprimé, 78/80 rue du Charolais, 75012, Paris. Métros Reuilly-Diderot, Montgallet, Dugommier, Gare de Lyon (sortie 9) ; RER Gare de Lyon (sortie 9). Pour en savoir plus : http://www.theatredelopprime.com/evenement/grevemeres-avr/.

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/Cq9H40Koiv-/