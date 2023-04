Théâtre : « Une nuit entière », d’Ana-Maria Bamberger au Guichet Montparnasse, à Paris.

Survivre.

« Une nuit entière » parle de… plus d’une nuit. Avec humour et réalisme, on assiste à la rencontre de deux personnes aux vies professionnelles et sentimentales compliquées. Une épave avinée appelle les urgences au moment où elle a dévalé la montagne russe, le médecin qui vient la soigner est, lui, en train d’en passer le sommet. L’instinct de survie de la femme est tel qu’elle est prête à tout pour effacer l’affront d’avoir été abandonnée, l’homme est, sans surprise, faible.

Le jeu de celle qui a été écartée au profit d’une plus jeune est certes démonstratif, mais juste ; celui de l’homme tout autant, mais dans le registre de l’écoutant plutôt taiseux. La pièce laisse transpirer une bonne dose de tendresse pour notre nature derrière les situations, régulièrement cocasses, mises en avant. Francis Bacon et l’auteur de cette pièce ont-ils raison de penser que « En amour on guérit d’une illusion par une autre » ? On peut en débattre à la sortie, en attendant, on aura passé un bon moment.

Pierre FRANÇOIS

« Une nuit entière », d’Ana-Maria Bamberger. Vendredi et samedi à 19 heures, dimanche à 15 heures jusqu’au 7 mai au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014 Paris, tél. 01 43 27 88 61, https://www.guichetmontparnasse.com/une-nuit-entiere/, leguichet@guichetmontparnasse.com. Métro Edgard Quinet, Gaîté, Montparnasse-Bienvenüe. Avec Geoffroy Vernin, Codrina Pricopoaia, Elhem Raw. Mise en scène : Codrina Pricopoaia. Vidéo : Elhem Raw.

Photo : Pierre François, et une autre sur https://www.instagram.com/p/CqlyCKDoclj/