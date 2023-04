Livres : « L’Aventure bénie du sac toxique », de David Zaoui, aux éditions Eyrolles.

Humanisme au quotidien.

Roman ou journal ? Minutes plutôt. Car un journal rapporte journellement les moments importants, tandis qu’ici le lecteur accompagne les humeurs du narrateur en continu. Du narrateur et de lui seul, l’auteur n’entrant jamais dans les pensées de ses protagonistes, mais toujours dans celles que le héros leur prête ou les doutes qu’ils lui inspirent. La banalité de sa vie comme de ses pensées est soulignée par ses habitudes, son logement ou l’énumération des marques qu’il achète dans le style du soliloque, donc proche de l’oralité.

L’intrigue policière pourrait arriver à n’importe qui d’assez dégourdi pour trouver un bosquet où se dissimuler pour uriner tranquillement. L’humanité des personnages est celle de nos voisins. Son admiration pour la serveuse du bar d’en face reste ambigüe, même si le dépit qu’il a de n’être pas accueilli ne l’est pas. Ce contexte crée une familiarité avec le personnage, qui se substitue aux habituels effets de style – délibérément absents ! – pour nous faire entrer dans cette histoire.

Ce livre se lit aussi facilement qu’un roman de gare, mais gare à nous : on ne ne le referme pas sans réaliser que le monde n’est pas aussi pourri qu’on le dit. Tant pis pour les catastrophistes et les complotistes.

Pierre FRANÇOIS

« L’Aventure bénie du sac toxique », de David Zaoui. Editions Eyrolles, 352 pages, 18,90 €, ISBN 978-2-416-00844-3. https://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782416008443/l-aventure-benie-du-sac-toxique.