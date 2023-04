Théâtre : « Le Secret de Sherlock Holmes », de Christophe Guillon et Christian Chevalier au théâtre La Bruyère, à Paris.

Secret bien gardé.

Londres 1881. Nous assistons au début de la collaboration entre Sherlock, qui n’est pas encore devenu le grand Holmes, et le docteur Watson, à propos d’une sombre histoire de cadavre découvert sur les bords de la Tamise lié au vol d’un énorme diamant de la couronne. Librement inspirée de la nouvelle « La Pierre de Mazarin » de Conan Doyle, cette version écrite par Christophe Guillon et Christian Chevalier est un pur bonheur de drôlerie et de suspense haletant, menée tambour battant, par une équipe de cinq comédiens déchaînés qui enchaînent avec maestria coups de théâtre, évènements loufoques, intrigues inextricables, duels sanglants, moments grand-guignolesques et… romantiques ! Car le redoutable Sherlock a aussi un cœur, grand et généreux, et il sait défendre la veuve et ici l’orpheline avec laquelle il partage un lourd et beau « secret »…

Cette comédie policière, bourrée d’humour et d’actions palpitantes, bénéficie d’une mise en scène ébouriffante, d’interprétations analeptiques jouissives et d’un texte puissant. Une soirée magique et un spectacle désopilant à venir applaudir en famille…

SIDONIE

« Le Secret de Sherlock Holmes », de Christophe Guillon et Christian Chevalier. Avec Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier Vinson. Mise en scène : Christophe Guillon. Costumes : Héloïse Fournier assistée de Clara Drumer. Musique, son : Jonathan Malnoury. Mardi à 20 h 30, du mercredi au vendredi à 19 h, samedi à 16 h et 21 h au théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris, tél. 01 48 74 76 99, http://www.theatrelabruyere.com/spectacle/le-secret-de-sherlock-holmes/. Métro Saint-Georges ou Pigalle, bus 74 (Saint-Georges).