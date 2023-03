Théâtre : « Opération Kortex », de et avec Katia Charmeaux à La Folie théâtre, à Paris.

Clown mentaliste.

Voilà un spectacle réjouissant qui mêle de façon originale les tours de magie mentale et le burlesque. Un couple, dans la grande tradition des célèbres Myr et Myroska du siècle dernier, Sylvie Mouchet et Jean-Michel Puisatier, est entré en résistance pour protéger le monde moderne du piratage des cerveaux à distance grâce aux nouvelles technologies du net… Membres de l’Armée Secrète du Grand Calamar, ils ont mis au point le Polonium, antidote à ce fléau, qui procure à nos protagonistes des pouvoirs divinatoires. Le ton est donné ! On assiste alors à une foultitude de gags qui alternent numéros de mentalisme bluffants avec la participation d’un public enthousiaste, marchant au quart de tour, et clowneries déjantées que la dynamique et explosive Katia Charmeaux nous fait vivre avec bonheur et hilarité. Quant à son compère François Wrobel, parfait clown blanc, il lui donne la réplique en la rudoyant avec complicité, bienveillance et cocasserie ! Opération Kortex souligne avec humour et sarcasme les dérives possibles de la collecte ou du vol de nos données personnelles sur les réseaux sociaux. Un sujet sérieux que ces deux comédiens traitent avec une maestria désopilante. À venir applaudir en famille et en toute confiance…

SIDONIE

« Opération Kortex », de et avec Katia Charmeaux et François Wrobel. Vendredi et samedi à 21 heures jusqu’au 3 juin. À la folie théâtre, 6, rue de la Folie-Méricourt, 75011, Paris, tél. 01 43 55 14 80, http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=378&PHPSESSID=9bee9ba8278b78170cc3a6c613bd3a4f