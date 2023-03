Théâtre : « Marie-Madeleine ou le salut », de Marguerite Yourcenar à l’Auguste théâtre, à Paris.

Paradoxale.

« Marie-Madeleine ou le salut » est une nouvelle extraite du recueil « Feux », de Marguerite Yourcenar. Elle est interprétée à L’Auguste théâtre Marie Hasse par Marie-Cécile Guéguen dans un spectacle solo qui sert bellement ce texte dense. Dense à en donner le tournis aux esprits ralentis.

Dans un décor de loge, une femme se prépare. Elle pense au passé. Un passé fait d’espoirs sensuels déçus, mais aussi d’une compréhension de la souffrance de celui par lequel son malheur est arrivé. La langue est belle, l’hymne est païenne, les références à l’Écriture fréquentes. La vision de Dieu-Jésus originale est particulière : « cette détresse qui seule le faisait Dieu », « Je ressemble à la mort, la pire maîtresse de Dieu » sont des extraits qui montrent combien l’auteur sort des sentiers battus pour proposer une Marie-Madeleine qui communie dans la misère avec son Dieu. Et va jusqu’à se donner à tout le monde parce que Jésus-Christ en fait autant.

La pièce joue la carte de l’anachronisme en faisant de Marie-Madeleine une Syrienne qui, fuyant les combats, se retrouve danseuse de cabaret en Occident. Aimant séduire, elle se sent « violée de n’avoir pas été consommée » durant sa nuit de noces, explique le metteur en scène. Le jeu met bien en valeur le texte. Le personnage nous trouble. Et le mystère reste entier.

Pierre FRANÇOIS

« Marie-Madeleine ou le salut », nouvelle de Marguerite Yourcenar extraite du recueil « Feux ». Avec Marie-Cécile Guéguen. Mise en scène : Gianni Corvi. Musique : Agnès Lerdou, Philippe Miro. Chorégraphie : Marie-Cécile Guéguen. Costumes : Aymeline Lestrat. Décor, accessoires : Ugo Gillino. À l’Auguste théâtre, 6, impasse Lamier, 75011 Paris, tél. 01 43 67 20 47, www.augustetheatre.com en alternance jusqu’au 31 mars. https://www.instagram.com/p/Cp0NbaBoOlC/

Photo : Pierre François.