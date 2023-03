Fusion des contraires.

D’après le bestseller de Benoîte Groult, « les Vaisseaux du Cœur », Josiane Pinson, avec un immense talent, nous concocte un spectacle intitulé « Marée Haute » qui nous emporte au sommet d’une vague magistrale et d’un raz de marée émotionnel, ceux d’une passion intense et improbable entre George, la narratrice parisienne, bourgeoise, intellectuelle et Gauvin, marin breton, brute de décoffrage aux manières rustres, au langage cash et approximatif, mais tout en sensibilité ardente… La magie opère alors, de façon fulgurante, entre ces deux êtres opposés qui s’aimantent, se fusionnent, se bouleversent dans un érotisme torride qui les transcende à un niveau qui touche au sublime et au Sacré ! Eh oui, entre liberté et dépendance, entre absences et retrouvailles, entre déchirements et réconciliations, l’amour physique se transforme en attachement authentique. Les sentiments s’apothéosent pour les lier définitivement… George nous relate un récit drôle, insolent, cru, mais élégant et terriblement vivant jusqu’à la disparition de son Homme/Rocher dont le cœur physique a flanché, mais qui restera à jamais ancré dans sa mémoire et amarré au plus profond d’elle-même… La prestation de Josiane est réellement réjouissante tant elle est complice avec l’univers de Benoîte. Elle « colle » au personnage avec sa verve et son jeu plein de conviction, de grâce et d’espièglerie. À noter l’épatante mise en scène de Panchika Velez qui utilise des images subliminales de livres, de flots ondulants, projetés sur un rideau et qui rappelle la lumière des jours et des nuits de ces rendez-vous magiques. Une soirée enthousiasmante qui procure une joie intense et subtile…

SIDONIE

« Marée haute », d’après Les Vaisseaux du cœur de Benoîte Groult. Adaptation et jeu : Josiane Pinson. Mise en scène : Panchika Velez. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 17 h 30 au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006, Paris, tél. 01 45 44 57 34, https://www.lucernaire.fr/theatre/maree-haute/

Photo : Pierre François.

