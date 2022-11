Théâtre : « Ma fille ne joue pas », de et avec Emma Pasquer en tournée.

Qui suis-je ?

« Ma fille ne joue pas » est un des spectacles du festival IMAGO. S’il aborde principalement la question de l’autisme, il véhicule en même temps une réflexion sur la différence et la porosité des limites entre le « normal » et le différent.

En partie autobiographique, cette pièce montre comment la maladie de l’autre peut nous interroger sur notre propre identité. Elle utilise à cette fin à la fois le langage verbal et celui du corps. Ce dernier exprime bien à la fois l’enfermement et le désir d’en sortir.

Sous l’angle du récit, on se rend compte qu’un curriculum vitae ne dit pas nécessairement l’identité de celle qui le présente. Identité dont on devine qu’elle se situe autant par rapport à un modèle social qu’en relation avec la personnalité profonde de la personne.

La comédienne expose ainsi plusieurs facettes de la même réalité – elle – tout en ménageant des transitions si fluides que l’on ne s’aperçoit qu’a posteriori des changements d’angles. L’utilisation de projections complète utilement cette sensation de flou en masquant autant qu’elles révèlent une réalité qui reste intime.

Réalité qui rejoint parfois la nôtre. Qui pourrait ne pas se sentir concerné par les propos de Dona Williams, autrice autiste qui écrivait : « Le monde est pour moi un champ de bataille ou une scène de théâtre sur lequel je suis contrainte de jouer le jeu, ne serait-ce que pour survivre » ?

Pierre FRANÇOIS

« Ma fille ne joue pas », de et avec Emma Pasquer. Dramaturgie et regard extérieur : Claire Besuelle. Création musicale : François Merlin. Scénographie : Cerise Guyon. Création lumière : Florent Jacob. Régie : Lucille Vermeulen. Production : Cie les Eduls. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1 heure.

Mardi 6 décembre 2022 à 20 heures: Théâtre Luxembourg, La Caravelle (Meaux, 77) – avec présentation de l’exposition « L’Altérité en Partage » –, dans le cadre du festival Imago. Vendredi 17 mars 2023 à 15 heures (scolaire) et 21 heures : Théâtre de l’Usine (Éragny, 95). Des dates s’ajoutent régulièrement, qui sont indiquées sur le site https://www.leseduls.fr/ma-fille-ne-joue-pas

Photo : Vinciane-Lebrun.