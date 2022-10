Théâtre : « Détache-toi ! », de et avec Laurence Bréheret et Marie-Eve Dufresne à La Folie théâtre, à Paris.

Agréablement vrai.

« Détache-toi ! » est-il l’histoire de deux femmes que presque tout oppose ou d’une femme et de ses contradictions ? Peu importe tant le propos est pertinent : pour un peu, on croirait le texte autobiographique ! La scène d’exposition est astucieuse dans la mesure où elle emmène le spectateur – même si ce spectacle est plutôt dédié aux spectatrices – sur une voie avec le zeste d’exagération qui rend la réalité comique, avant de le conduire insensiblement ailleurs.

Un ailleurs qui prend la forme d’une grande introspection. Comment sa vie de couple en est-elle arrivée à ce degré d’indifférence apparente ? Qu’y a-t-il derrière cette vie quotidienne sans relief ? Le remède qu’elle a tenté est-il le bon ? Quels sont les bonnes questions à se poser et ses désirs profonds ?

Certes, le thème est classique, mais le jeu réserve quelques trouvailles qui rendent la pièce savoureuse. Le dialogue entre la femme et sa libido ne manque pas de sel… et de réalisme. Le mystère autour de l’identité du second personnage ajoute une touche d’étrangeté sympathique. La description de la pratique du yoga et des techniques de développement personnel sent le vécu. Cette pièce sans prétention parvient pourtant à développer une atmosphère de complicité bien agréable pour le public. On se laisse envelopper par cette dernière en même temps que convaincre par les vérités en débat. Reste, à la sortie, à voir avec le sourire où nous en sommes dans nos propres vies…

Pierre FRANÇOIS

« Détache-toi ! », de et avec Laurence Bréheret et Marie-Eve Dufresne. Mise en scène : Sophie Guibri. Vendredi et samedi à 21 heures jusqu’au 26 novembre à La Folie théâtre, 6, rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris, métro : Saint-Ambroise, tél. 01 43 55 14 80, http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=397

Photo : Pierre François.