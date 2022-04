Théâtre : « Je veux voir Mioussov », d’après Valentin Kataïev à la Comédie Saint-Michel, à Paris.

Hilarant.

L’accueil du théâtre n’a pas une excellente réputation, mais la pièce l’est, excellente ! « Je veux voir Mioussov », divertissement hilarant, va devenir la devise des connaisseurs de spectacle grand public de qualité ! On y trouve la « mécanique du rire », signature du vaudeville, associée à l’humour par l’absurde des auteurs d’Europe de l’Est, et spécialement Valentin Kataïev, le « Feydeau soviétique ». Pas d’amant sous le lit ni de maîtresse dans le placard néanmoins : on part d’un quiproquo qui en entraîne d’autres jusqu’à l’explosion de la boule de neige. Chaque protagoniste a un grain, mais ne voit que ceux des autres, ce qui augmente l’intérêt de l’intrigue. Le rythme s’emballe sans cesse. Le décor est aussi déphasé que les pensionnaires de cette maison de repos aussi spéciale qu’un régime socialiste du temps de l’URSS. C’est un vrai moment de plaisir. Seule réserve : pour éviter de plomber l’atmosphère, l’adjectif « ukrainien », utilisé dans plusieurs répliques, a été remplacé par une autre nationalité, mais ceci n’a rien à voir avec le talent des comédiens ni du metteur en scène…

Pierre FRANÇOIS

« Je veux voir Mioussov », d’après Valentin Kataïev. Adaptation et mise en scène : Patrick Dray. Assistant à la mise en scène : Denis d’Yvoire. Avec Nina Batlaj, Antoine Cafaro, Patrick Dray, Christophe Leduc, Nathan Lefevre, Mathilde Lejeune, Florence Paris, Camille Remy. Vendredi et samedi à 19 h 30 jusqu’au 25 juin à la Comédie Saint-Michel, 95, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, RER Luxembourg, tél. 01 55 42 92 97, http://www.comediesaintmichel.fr/?q=node/556

Photo : ?