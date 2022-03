Théâtre : « Enfance », de Nathalie Sarraute à la Manufacture des abbesses, à Paris.

Monologue dialogué.

« Enfance », de Nathalie Sarraute est un dialogue elliptique entre elle et elle-même faisant un effort d’objectivité. Il est ici incarné par deux comédiennes qui parviennent à capter l’attention malgré ce texte en pointillés. Ces fragments de récits sont autant de fragments de vie, souvenirs parfois ressassés, toujours interprétés. On croit à cette double sincérité, on se laisse caresser par les mots, bercer par l’exposé. On communie à l’émotion de cette fille affectivement tiraillée. On admire le jeu de la comédienne qui interprète l’ensemble des protagonistes, tout autant que la vérité de celle qui a décidé d’évoquer le passé.

Cette pièce fait partie d’une trilogie. Sans doute est-ce pour cela qu’elle est si réussie, l’équipe ayant manifestement beaucoup creusé le sujet avant de l’interpréter. L’on pourra d’ailleurs revoir « Pour un oui ou pour un non »* qui avait été plébiscité en 2019.

Pierre FRANÇOIS

« Enfance », de Nathalie Sarraute. Avec Anne Plumet, Marie-Madeleine Burguet. Mise en scène : Tristan Le Doze. Tous les mercredis à 19 heures jusqu’au 16 mai à la Manufacture des abbesses, 7, rue Véron, 75018 Paris, métro Abbesses, Blanche ou Pigalle, tél. 01 42 33 42 03, public@manufacturedesabbesses.com, https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/enfance/

*http://www.holybuzz.com/2019/10/theatre-pour-un-oui-ou-pour-un-non-de-nathalie-sarraute-a-la-manufacture-des-abbesses-a-paris/