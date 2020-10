Théâtre : «My Land».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Les gens de son pays s’écroulent sur le sable

Qui fait corps avec leur esprit impénétrable.

De cet amalgame, jaillissent en lumière

Les mouvements de lenteur extraordinaire.

Dans la germination et l’éclosion des êtres,

La nouvelle génération va apparaître

Lors d’éblouissants main à main et corps à corps

Pleins de grâce, d’excellence et de renouveau.

Six hommes et une femme gravissent alors

Les sommets de l’art vertigineux qui déclenche

Notre admiration face à leur très haut niveau.

Combat de coqs aux innombrables balles blanches

Et des prouesses circassiennes de haut vol

Qui font que, rivés à leurs exploits, on décolle.

Le talent se dédouble au miroir qui ondule

Dans une danse acrobatique où déambule

Un ardent hommage au trépas et à la vie.

C’est un cirque d’une incroyable poésie

A l’échelle rompue à toutes nos envies.

Au «Théâtre du Chêne Noir», sont convoités

Des numéros d’une époustouflante beauté.

Spectacle où l’humain est profondément aimé.

De la naissance à la mort, tout est sublimé.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

Cirque contemporain hongrois. Par la «Recirquel Company Budapest». Direction artistique, Mise en scène, Chorégraphie Bence Vági. (Avignon, 06-07-2019, 12h15).