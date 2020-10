Musique : « Toujours deux », de et avec David Delabrosse : nouvelle tournée.

David Delabrosse fait partie de ces artistes qui ne sont portés que par leur seul talent. Et comme il en a à revendre – spécialement du côté de la création d’un univers qui parlera à ceux qui ont connu le super-8, la R 16 (et la GS à moteur rotatif pour les chanceux) sans ceinture de sécurité, la cigarette à l’entrée du lycée ou la plage sans crème solaire – il continue, après une précédente tournée, son bout de chemin, pour le bonheur de ceux qui se laissent prendre par ses mélodies et la poésie qui imprègne toutes les dimensions de son spectacle. Le temps s’arrête alors, on est pris dans une atmosphère qui dit les émois d’une jeunesse plus insouciante qu’aujourd’hui. Mélancolie, légèreté et gravité se marient pour nous emmener agréablement dans la mémoire de nos sentiments. On vit un beau moment.

Pierre FRANÇOIS

« Toujours deux », de et avec David Delabrosse. Le 14 octobre à L’Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande, 35), le 30 janvier 2021 aux Ateliers du Jour (Montceau-les-mines, 71), 9 avril à l’Espace Palante (Hillion, 22), 18 avril au Palais des Congrès (Loudéac, 22), 21 avril à l’Epi Condorcet (Festival Mythos, Saint-Jacques-de-la-Lande, 35), 25 avril à la Maison du Livre (Festival Mythos, Bécherel, 35), 29 mai au Théâtre Silvia Monfort (Yzeure, 03).