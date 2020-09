Théâtre : «Ex-Centriques».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

«Espace Alya», l’expérience du gyropode

En simple, double ou triple, dévoile ses codes

Lumineux pour quatrième mise en lumière

Dégagée par leur belle énergie circulaire.

Saisir la balle au bond relève de l’exploit

Canin ; avec bonne humeur chacun s’y emploie.

Casqués de bonnes intentions, et en roue libre,

Leur orchestre ambulant, bruitages et équilibres,

Traque les inventions circassiennes et sonores,

Braque le guidon vers un monde qu’il explore.

Les massues, à la batterie et en triplette,

S’échangent en quatuor roulant, sans bicyclette.

Tout est vrai chez «Les Acrostiches»,

C’est du solide et sans postiche.

C’est authentique et sans pastiche ;

Beau boulot sans la moindre triche !

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Cirque gyropodique. De et avec Philippe Copin, Guillaume Montels, Michel Navarro, Kimberly Scully, Christophe Leseure qui a composé la musique originale. Co-auteur, Direction, Mise en scène Christian Coumin. Par la «Compagnie Les Acrostiches». (Avignon, 18-07-2019, 10h10).