Livres : Faut-il lire “Sentinelle de la pluie”, de Tatiana de Rosnay paru chez Héloïse d’Ormesson ?

Découverte.

Ici, on aime découvrir les pièces de théâtre, les livres, les concerts et, parfois, les expositions. Il arrive que l’on fasse aussi des trouvailles inattendues. En l’occurrence, celle d’un journal. Dont le concept de fond nous plaît : s’adresser à des lecteurs adultes en leur proposant des opinions variées pour mieux respecter la leur tout en les ouvrant à d’autres horizons. Si Le Drenche, l’honorable confrère qui nous autorise à citer ses articles, est généraliste, nous n’oublions pas que notre devise est « Culture et spiritualité » et c’est donc dans le domaine culturel que nous faisons mieux que de le reproduire : voici un lien vers son article-débat autour du livre « Sentinelle de la pluie », de Tatiana de Rosnay. Bonne lecture (et revenez-nous vite quand même) 🙂

Pierre FRANÇOIS