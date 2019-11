Musique : Festival « Les Aventuriers » du 11 au 20 décembre à Fontenay-sous-Bois.

Musique au féminin.

Souvent qualifié de dernier festival musical de l’année, « Les Aventuriers » jouent pour cette édition la carte de l’égalité femmes – hommes, voire du féminisme, du 11 au 20 décembre à Fontenay-sous-Bois. On y trouve La Dame blanche, chanteuse, flûtiste et percussionniste qui donne dans le hip-hop façon nueva cumbia cubaine. Le hip-hop se mâtine de soul et de reggae chez l’Écossaise Soom T pour témoigner de sa vie intérieure. Le collectif drag-king sud-africain Dope saint Jude y témoigne dans un style rap et hip-hop pour « changer les choses ». Il faudrait encore citer la rockeuse-rappeuse Muthoni drummer queen, la poétesse rock française Estelle Meyer qui se partage entre les scènes musicales et théâtrales, la techhouse de sa compatriote La Fraîcheur, le modern pop franco-vénézuélien de La Chica, l’électro pop de Suzane qui aime les mots au point de vouloir les utiliser pour panser les blessures à l’âme de ses contemporains et d’autres encore… Un réalisateur y présente aussi un documentaire, sur la façon dont « la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel ».

La dimension engagée de ce festival se décline sur d’autres thèmes également, à travers un tarif particulièrement accessible, des partenariats formés avec des associations militantes, un développement du bénévolat intergénérationnel, des actions en direction des publics éloignés du monde culturel, une navette gratuite et une incitation au covoiturage…

Pierre FRANÇOIS

www.festival-les-aventuriers.com, du 11 au 20 décembre à Fontenay-sous-Bois, navette gratuite aller-retour depuis la place de la Nation pour les Parisiens, RER A et E Val de Fontenay puis bus 118 ou 124 selon le lieu. Fontenay en scènes, 2, avenue Rabelais, 94120 Fontenay-sous-Bois, tél. 01 71 33 53 35.

Photo : Guillaume Malheiro.