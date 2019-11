Actu : sondage de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette pour améliorer la sécurité des cyclistes.

Avis aux cyclistes.

En ce moment, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) lance une enquête interactive dont les résultats sont donnés au fur et à mesure. Il s’agit de définir le « baromètre des villes cyclables ». Pour ce faire, chaque internaute cycliste est sollicité pour évaluer les pistes cyclables existantes là où il circule, indiquer trois endroits où il en manque et donner son sentiment sur la sécurité offerte aux cyclistes. Une vidéo en résume l’esprit et une carte indique la participation des répondants pour chaque ville, avec le nombre minimum requis de réponses pour que le sondage soit significatif.

Cyclistes, à vos claviers pour obtenir une amélioration des infrastructures, ou tout au moins des promesses en ce sens à la veille d’une échéance électorale…

Pierre FRANÇOIS