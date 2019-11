Théâtre : « G. R. A. I. N., histoire de fous », de Marie-Magdeleine et Julien Marot à la Manufacture des abbesses, à Paris.

Talent et humanité.

« G. R. A. I. N., histoire de fous » est une pièce rare. Faire rire sur la folie est certes facile, mais avec autant de délicatesse, de rebondissements, de tendresse, de fidélité par rapport à la réalité est une performance.

On se rend tout de suite compte que pour avoir écrit cette histoire d’un « Groupe de Réhabilitation Après un Internement, ou N’importe » – et ce développement du titre donne une idée de la dimension décalée du propos – il faut un sens exceptionnel de l’observation.

Mais aussi de l’écriture et du rythme théâtral. Car le texte fourmille de mots juste tout en favorisant autant l’humour – on rit beaucoup – qu’une réflexion sur notre système de santé et notre société.

Quant au jeu, c’est très simple : on interprète sans peine la moindre des mimiques du travail de mime qui accompagne les répliques en même temps que l’on passe avec la même rapidité que la comédienne d’un personnage à un autre. Car elle interprète en alternance, au gré des dialogues, une bonne demi-douzaine de rôles. Chaque personnalité est certes bien caractérisée, mais cela n’enlève rien à un talent d’interprétation hors norme.

La comédienne nous emmène dans le monde bien réel de la bipolarité (si tant est que l’on sache médicalement ce que c’est) tout en nous rendant si proches complices des personnages qu’on s’y identifierait presque. C’est sa façon de délivrer, en filigrane, un message sur la relativité de la notion de folie.

Ce qui touche sans doute le plus dans ce spectacle, au-delà d’une technique maîtrisée à un point rarement atteint, est l’humanité bienveillante du regard qu’elle porte sur le sujet qu’elle traite. On dépasse l’art pour atteindre une forme de fraternité.

Pierre FRANÇOIS

« G. R. A. I. N., histoire de fous », de Marie-Magdeleine et Julien Marot. Avec Marie-Magdeleine. Mise en scène : Julien Marot. Du dimanche au mercredi à 21 heures jusqu’au 31 décembre à la Manufacture des abbesses, 7, rue Véron, 75018 Paris, tél. 01 42 33 42 03, manufacturedesabbesses.com, métro Abbesses ou Blanche.

