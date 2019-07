Psychanalyse hilarante, par Michelle AGSENE.

Et comment, qu’on va le reconnaître !!! Il joue « Un personnage en quête d’hauteur », et il en a, de la hauteur, celui-là. Tout réservé, encore timide, quand on le félicite chaudement à la fin de son spectacle flamboyant ! Magicien, danseur, chanteur, philosophe, il excelle dans l’art sous toutes ses formes, dans un show d’une heure et quart dont on sort ébloui et heureux de l’avoir vu dans les premiers… Avignon pourra cette année l’applaudir tous les soirs. Sûr que sa rentrée de septembre 2019 va éclabousser tout le show business parisien et les environs ! Mis en scène par Emmanuel Guillon, chorégraphié par Philippe Fialho, conseillé par Loïc Piet pour la magie, sur des décors de Hervé Dandrieu, cet Olivier Denizet (comme ça vous le reconnaîtrez mieux…) interprète un Stéphane, sur scène, qui, sous la houlette et le parrainage de Jean-Claude, un ancêtre mythique des années 30, tente de se débarrasser de sa nostalgie du passé, de l’angoisse du futur, pour vivre enfin son improbable instant présent… La grande sagesse philosophique de ce Jean-Claude trépassé va permettre à Stéphane de mieux comprendre les mécanismes qui le maintiennent à ce jour dans l’échec. On rit beaucoup, toutes les deux minutes, (jaune, quelquefois, car on se sent très concerné…) mais d’un rire toujours intelligent, comme ce brillant spectacle de musical philosophique… François Martin est au piano, et Daniel Castano au remixage. Après cette bienfaisante séance de psychanalyse tordante, Olivier Denizet n’aura plus jamais à vous demander si vous le reconnaissez…

Enfin un spectacle d’humour qui vaut qu’on se dérange !

Michelle AGSENE-DESMOULIN

« Vous me reconnaissez ? », de et avec Olivier Denizet. Mise en Scène d’Emmanuel Guillon. Chorégraphie de Philippe Fialho. Décor de Henri Dandrieux. Conseil magie de Loïc Piet. Au Théâtre de La Luna, 1 rue Séverine, Avignon du 5 au 28 Juillet 2019 à 19 heures 05.

Photo : Philippe Escalier.