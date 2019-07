Théâtre : « Denise jardinière vous invite chez elle » dans le off d’Avignon.

Complètement loufoque !, par Clara.

On entre dans la salle avec des chants grégoriens et une ambiance inspirée du film « La famille Addams ». Le personnage seul en scène commence par des mimiques et grognements, le spectateur a alors peur qu'aucun dialogue n'existe. Que nenni ! Le personnage, en costume de soubrette et outrageusement maquillée façon « Les sœurs de la perpétuelle indulgence » nous cause enfin. Mais ce qu'il dit reste incompréhensible et surréaliste.

Étrange rituel dans l'attente du personnage principal (Denise Jardinière), à qui il parle parfois dans les coulisses, et qui doit bientôt faire son entrée, la servante remplit et meuble le temps et l'espace tant bien que mal en rebondissant sur les réactions du public.

Fondé sur le comique de répétition, seul les trois dernières minutes du spectacle mettent en valeur le réel talent du comédien. Le reste du spectacle est assuré par la participation des spectateurs dans des loufoqueries sans queue ni tête et sans véritable intérêt.

On l'a compris, le ressort unique de ce solo est constitué par un humour particulier qui ne s'adresse pas à tout le monde (et sûrement pas aux asthmatiques puisque l'air est saturé d'encens), pour un spectacle dont l'histoire n'est pas véritablement écrite et la trame très pauvre.

Il est regrettable que Thibaud Boidin gâche son talent dans ce spectacle navrant (Thibaut Boidin a rencontré un certain succès dans le rôle de Peter Pan, joué depuis de nombreuses années au Théâtre des Variétés et a Bobino).

Clara

« Denise jardinière vous invite chez elle », de et avec Thibaut Boidin. Liens : https://www.lessoeurs.org/