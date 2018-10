Théâtre : festival Imago jusqu’au 18 décembre, 100 représentations dans 50 lieux en Île-de-France.

Art et handicap.

Le festival « Imago, art et handicap » n’est pas complètement inconnu. Il est le descendant direct du mariage entre le festival annuel Orphée, qui était principalement centré autour du théâtre Montansier de Versailles, et le festival biennal Viva la vida qui se déroulait dans le Val d’Oise en collaboration avec le Théâtre du Cristal.

Après une première étape – qui a consisté en un festival commun en 2016 – et le constat étant fait que les deux structures avaient les mêmes visées et options, le festival Orphée a adopté la périodicité de Viva la vida et les deux ont constitué une association nouvelle qui les a remplacé et offre désormais une centaine de représentations dans cinquante lieux d’Île-de-France. Parallèlement a été constitué un pôle « Art et handicap » qui sert de relais permanent au festival. Cette nouvelle entité a pour fonction de faciliter le dialogue entre les milieux médico-sociaux et culturels. A ces derniers il offre une formation pour savoir comment accueillir les spectateurs en situation de handicap et aux institutions une légitimité pour se permettre de venir au spectacle. Comme auparavant, les comédiens handicapés, qui viennent pour le moment de toute l’Europe, sont tous professionnels et l’idée est de montrer combien le handicap ajoute à l’esthétique habituelle, le meilleur exemple étant la façon dont la langue des signes chorégraphie l’espace. « On tutoie le milieu ordinaire », explique Richard Leteurtre qui se charge désormais du champs culture, insertion et sensibilisation. Et qui constate qu’avec ce festival « on répond sans doute à un besoin, une interrogation, une culpabilité latente ? En tout cas, à quelque chose ».

Pierre FRANCOIS

Festival Imago, du 6 octobre au 18 décembre, 100 représentations dans 50 lieux en Île-de-France, tél. 01 30 37 87 47, www.festivalimago.com. Pour les spectateurs aveugles et malvoyants : tél. 01 42 74 17 87, souffleursdimages@crth.org, www.crth.org. Et ici , la bande annonce .