Amour et guerre, par Clara.

1914. Mobilisation générale. La France est en guerre. Le Polonais Apollinaire fait sa demande de naturalisation pour s'engager auprès des soldats français. L'offensive allemande menace Paris et en attendant l'issue de ses démarches administratives, Apollinaire part pour Nice où résident plusieurs de ses amis. Là, il fait la connaissance d'une jeune femme qui, dès l'abord, le fascine. Elle s'appelle Louise de Coligny-Châtillon. Pour lui, elle sera Lou. Dès lors, de Nice où ils se sont rencontrés, puis de Nîmes où il a rejoint le 38e régiment d'artillerie et enfin du front où il s'est porté volontaire, Apollinaire se lance dans une folle correspondance. Ces lettres témoignent de son amour pour Lou. Un amour passionné et fulgurant. Gérard Desarthe donne vie à cette magnifique correspondance. Avec une force et une énergie captivantes, il retranscrit avec justesse et émotion le caractère entier d'Apollinaire, passant de la confiance et de l'enthousiasme à l'abattement total. Instants magiques et troublants.

La comédienne est seule sur scène pour interpréter ses textes amoureux et érotiques, d'une sensualité et féminité puissantes. Sa voie est un chant d'amour absolu, sans barrière ni frontière, se moquant des conventions et des bien-pensanses. À noter qu’Apollinaire, encore mobilisé et blessé pendant la guerre (par un éclat d'obus), meurt à Paris le 9 novembre 1918 atteint par l'épidémie de grippe espagnole.

CLARA

« Mon Lou », adaptation des Lettres à Lou et Poèmes à Lou d’Apollinaire. Avec Moana Ferré. Mise en scène : Christian Pageault. Du mardi au samedi à 19 heures jusqu’au 23 juin au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame des champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, www.lucernaire.fr