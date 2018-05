Théâtre : « Miss Nina Simone », d’après Gilles Leroy au Lucernaire, à Paris.

Exceptionnel.

« Miss Nina Simone » mérite bien son sous titre de théâtre musical. Théâtrale, cette pièce l'est totalement. Elle adapte le livre Nina Simone, roman. La seule fiction qui y est introduite – l'existence du domestique qui donne la réplique à l'intéressée – permet l'évocation de toute la vie de la chanteuse dans la mesure où le récit se passe dans la dernière partie de son existence. La mise en scène est vivante et nous fait immédiatement croire aux personnages avec leurs caractères et leurs blessures, leurs faux-semblants et leur moi intime. Nina Simone est campée avec le caractère bien trempé mais déçu de celle qui a dû renoncer à bien des rêves et s'est réfugié dans l'alcoolisme. Son intendant a la personnalité d'un immigré qui reste suffisamment libre pour exiger le respect lorsque sa patronne se laisse trop aller. Pour elle, il est entre le confident et le confesseur celui qui lui permet de dresser le bilan de sa carrière. Grâce à cet artifice, on évite la biographie bien construite, au contraire c'est au gré des emportements et des abattements qu'elle livre de façon libre les moments auxquels elle pense alors. Sa passion pour la musique classique, l'obstacle qu'à constitué le fait d'être noire, sa santé… La solitude affective dans laquelle elle se trouve alors amplifie ses sentiments et c'est un fait qui est très bien rendu dans le jeu de l'interprète.

Qui interprète non seulement les propos de cette grande dame mais aussi quelques-une de ses chansons. Loin d'une tentative – impossible – d'imitation la comédienne s'approprie ces œuvres et les met en relation avec les moments les plus importants de la vie de la vedette. Là aussi, aucun placage : le commentaire qui précède le chant révèle comment elle a pu aimer certains airs peu connus ou trouver peu de qualités à d'autres qui lui étaient tout le le temps demandés. On est touché et par le jeu et par ce qu'il nous dit de la vie de Nina Simone.

Pierre FRANÇOIS

« Miss Nina Simone », d'après Nina Simone, roman, de Gilles Leroy. Avec Jina Djemba, Valentin de Carbonnières, Julien Vasnier (musicien chanteur). Mise en scène : Anne Bouvier. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 18 heures jusqu'au 2 juin au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame des champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, www.lucernaire.fr

Photo : Pierre Francois.