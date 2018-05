Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « PSY cause(s) 2 », de et avec Josiane Pinson.

, par Béatrice Chaland.

Personnage principal et Inspirateur

Du sous-moi ; du sous-soi, il est l’Aspirateur ;

C’est le fauteuil orange en toute sa splendeur,

Celui qui va faire se déballer les peurs.

Qui psycha – psycho et le pourquoi du comment …

La thérapeute de choc et revirement

Nous délivre de nos angoisses au bon moment.

Donnant envie de s’étendre sur le sujet,

On partage la vie de son couple et regrets.

Dans sa vaste fourchette de spécialités,

Chacun retrouve une part de réalités.

« La championne de la poly-fidélité »

Nous a franchement, ouvertement, épatés.

« Théâtre Le Petit Chien », elle a tout tenté

Pour nous séduire.

On va s’inscrire

Sur sa liste d’attente

Pour qu’elle nous contente.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« PSY cause(s) 2 ». De et avec Josiane Pinson. Mise en scène Gil Galliot. (Avignon, 30-07-2017, 17h25)

Photo : Pierre Francois